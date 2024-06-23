الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصيادلة" تحذر: 70% من صيدليات مصر مهددة بالإغلاق بسبب ارتفاع أسعار الأدوية

الأدوية
الأدوية

أعلن الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، أن العديد من الصيدليات تواجه خطر الإغلاق بسبب ارتفاع أسعار الأدوية، موضحًا أن كل صيدلية تعتمد على حجم مبيعات معين، ولكن بعد بيع الأدوية، يظهر فرق كبير في الفواتير وأسعار الأدوية الجديدة، مما يضع الصيدليات الصغيرة في أزمة كبيرة.

أشار رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس إلى أن الحالات التي تخالف القانون هي استثناءات، وأن الصيدليات بحاجة إلى دعم من الدولة المصرية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ قرار فوري بإلغاء نظام التسعيرتين.

وأضاف أن الصيدليات تحتاج إلى دعم من خلال تقديم قروض من شركات التوزيع، بحيث يتم سداد هذه القروض بطريقة تضمن استمرارية عمل الصيدليات، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قرار فوري بتغيير التسعيرة الجبرية، 

وفي الختام كشف رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة أن 70% من صيدليات مصر، أي حوالي 40 ألف صيدلية، مهددة بالإغلاق؛ بسبب ارتفاع أسعار الأدوية.

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