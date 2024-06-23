كيف تحافظ على الأجهزة الكهربائية عند عودة التيار الكهربائي.. سلماوي يوضح

وجه الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، بعض النصائح للمواطنين حتى يستطيعوا الحفاظ على الأجهزة الكهربائية عند انقطاع الكهرباء.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا الأمر ليس بشكل عام ولكنه يكون في بعض المناطق حينما ترتفع الأحمال ويكون هناك مشكلة في الربط، مشيرًا إلى أن فصل الكهرباء وفقًا لجداول معينة لا يودي فصلها وعودتها لحرائق في الأجهزة المنزلية.

يفضل فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار



وتابع أنه عندما يرتفع استهلاكنا من الكهرباء ويكون هناك فصل في بعض الكابلات مما يؤدي لحدوث شرارة عند التوصيل مما يؤدي لبعض الإرتداد مما يتسبب في حرائق الأجهزة، ولذا يتم فصل الكهرباء من لوحة المفاتيح المركزية للمنزل ويتم إعادتها مرة أخرى للعمل عند عودة التيار، مشيرًا إلى أنه يفضل فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار حتى لا يكون الحمل عاليًا عند عودة الكهرباء.