أعلنت وزارة الداخلية الداغستانية، اليوم الأحد، أنه تم القضاء على 4 مسلحين في محج قلعة ، مشيرة إلى أن قوات الأمن تخرج 19 شخصا من الكنيسة بداغستان كانوا يختبئون من مطلقي النار.

وأفادت أن وقف إطلاق النار بالقرب من الكنيسة في محج قلعة بداغستان.

سلسة من حوادث أطلاق النار

​​شهدت منطقة داغستان الروسية سلسلة من حوادث إطلاق النار أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة من رجال الشرطة واثنين من المهاجمين، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في المنطقة، بالإضافة إلى قس أرثوذكسي روسي قطع رأسه وفقًا لأحد التقارير. كنيس وكنيستين.

"بحسب المعلومات التي تلقيتها، قُتل الأب نيكولاي في كنيسة في ديربنت، وتم قطع حنجرته. كان عمره 66 عامًا وكان مريضًا جدًا.

وأصيب حارسالأمن ميخائيل في كنيسة محج قلعة 1 بالرصاص، وكان مسلحا فقط بمسدس غاز. وقال رئيس لجنة المراقبة العامة في داغستان، شامل خادولاييف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد حبس الكهنة أنفسهم في الكنيسة في انتظار المساعدة”.

وبحسب ما ورد وقع حادث إطلاق نار ثانٍ في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مدينة ديربنت الساحلية والخروج منها، حيث وقع إطلاق النار، مع وصول قوات الأمن الداخلي الوطني في روسغفارديا إلى المدينة لفرض النظام.

ويظهر مقطع فيديو نشرته السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي عدة رجال يرتدون سترات سوداء وسترات واقية من الرصاص يطلقون النار من أسلحة رشاشة على الشرطة في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأظهر مقطع فيديو آخر اثنين على الأقل من المهاجمين ميتين على ما يبدو على الطريق، بينما أظهر مقطع فيديو منفصل مهاجمين آخرين على الأقل اعتقلتهما الشرطة على شاطئ بيريوزكا القريب.

وبحسب ما ورد فر مهاجمون آخرون في سيارة بعد الهجوم على الكنيس.

وقالت وزارة الداخلية، بحسب وسائل إعلام محلية، إن “مجهولين أطلقوا النار على معبد يهودي وكنيسة من أسلحة آلية”، وقُتل ضابط شرطة وأصيب آخر."

وتقول التقارير إن اثنين من المهاجمين أطلقوا النار على شرطيين يحرسان المعبد اليهودي المحلي في ديربنت قبل أن يلقوا زجاجات مولوتوف داخله ويشعلوا النار في المبنى.

وبقدر ما هو معروف، لم يكن هناك مصلين في المعابد اليهودية وقت الهجوم، ولا توجد إصابات معروفة بين الجالية اليهودية، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الداخلية قولها إن 13 شخصا أصيبوا في الهجوم الأول. وقُتل ضابط شرطة ثالث في تبادل لإطلاق النار عقب هجوم على مركز للشرطة في العاصمة الإقليمية محج قلعة، على بعد 125 كيلومتراً من ديربنت، حيث وردت أنباء عن مزيد من القتال.

وذكرت تاس أن مهاجمين مجهولين هاجموا مركزًا لشرطة المرور، مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة ستة آخرين.

وبحسب مصدر من القناة 112 على تيليجرام، فإن عدد القتلى كان أعلى: تسعة أشخاص لقوا حتفهم، منهم سبعة من ضباط الشرطة، وأصيب 25 آخرون، حسبما أفادت الخدمة الروسية لإذاعة ولا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

وبحسب ما ورد وقع هجوم ثانٍ في حوالي الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي. وأعلنت السلطات في المنطقة عن عملية كبرى لمكافحة الإرهاب في الجيب في 19 سبتمبر.

داغستان ذات أغلبية مسلمة، لكن ديربنت هي موطن لمجتمع يهودي قديم في جنوب القوقاز وموقع للتراث العالمي لليونسكو.

عانت روسيا منذ فترة طويلة من مشكلة الإرهاب، ولكن لم تكن هناك هجمات كبيرة حتى الهجوم على مركز مدينة كروكوس في 22 مارس من هذا العام عندما قام إرهابيون من طاجيكستان في آسيا الوسطى تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان (ISIS-K) الذي خلف أكثر من 140 قتيلا.