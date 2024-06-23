راقصة البالية ريم محمد تتألق في عرض "سندريلا" بدار الأوبرا (صور)

نظمت دار الأوبرا المصرية عرضا فنيا للمعهد العالي للبالية التابع لأكاديمية الفنون بعنوان “باليه سندريلا” رؤوية وإخراج أستاذ دكتورة لمياء محمد على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

وقدم العرض كل من ريم محمد الراقصة الأولى في باليه سندريلا وقدمت دور سندريلا وهي الحائزة منحة إيطاليا وتدربت على إيدي خبراء إيطاليين وحصلت على جائزة بعد اجتيازها ورشة العمل وهي من مواليد عام 2008 والتحقت بالمعهد العالى للباليه عام 2018 وتدرس في السنة السادسة باليه حتى تاريخه وشاركت فصوليست فى مشهد الحلم من باليه دون كيشوت عام ۲۰۲۳.

وحضر الحفل كل من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، والدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، الدكتورة لمياء زايد، رئيس الأوبرا، الدكتورة لمياء محمد، عميد المعهد العالي للباليه، ونخبة من أساتذة المعهد والأكاديمية.

كما شارك في العرض الراقص شادي علاء وقدم دور "الأمير" والذي ألتحق بالمعهد العالي للباليه عام 2014، وشارك في عروض الباليه بالمعهد العالي للباليه وتخرج عام 2022 والتحق بفرقه باليه أوبرا القاهرة عام 2022وقدم العديد من الأعمال في فرقة باليه اوبرا القاهره مثل كسارة البندق سندريلا - بحيرة البجع - جمال النائم - جيزيل - نافورة باختشى سراي- روميو وجولييت كليوباترا، قدم عروض سولیست Peasant من باليه جيزيل والمهرج في باليه كساره T NOTO SB البندق".

وتضمن الحفل تكريم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لعدد من رواد فن الباليه في مصر، تقديرًا لعطاءاتهم المتميزة في هذا المجال. وشمل التكريم كلًا من:"الدكتور يحيى عبد التواب،سونيا سركيس، إلهام الأمير، الدكتورة أحلام يونس، الدكتور مجدي صابر، الدكتورة لمياء زايد، اسم الدكتورة ماجدة صالح، واسم الدكتور عبد المنعم كامل" كما تم تكريم عدد من أساتذة ومدرسين وطلاب وموظفي المعهد.

المعهد العالي للبالية

وأنشئ المعهد العالى للباليه عام 1958 وهو أحد المعاهد الفنية العليا التابعة لوزارة الثقافة، الصادر فى شأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 1439 لسنـة 1958.

وصدر القانون رقم 78 لسنة 1969 وأصبح المعهد أحد مكونات أكاديمية الفنون بموجب هذا القانون، ومن بعده القانون رقم 158 لسنة 1981 الصادر بشأن إعادة تنظيم الأكاديمية ويهدف المعهد من ضمن أهدافه إلى خلق جيل من الشباب يمارس هذا الفن الرفيع على أسس أكاديمية مدروسة وتكوين فرقة باليه مصرية تقوم بعرض الأعمال الفنية الهادفة فى فن الباليه، وتكوين الكوادر الفنية القادرة على خلق أعمال فنية مصرية فى مجال الباليه بالإضافة إلى تكوين الفرق الفنية فى المجالات التالية: الفرقة الأكاديمية للباليه الكلاسيكى، والفرقة الأكاديمية للفنون الشعبية، والفرقة الأكاديمية للرقص الحديث.