قافلة طبية شاملة بالعريش اعتبارًا من الجمعة ولمدة أسبوع

أكد د.محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تنفيذ قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي شمال سيناء اعتبارًا من الجمعة المقبل ولمدة أسبوع.

وقال المحافظ إن القافلة تنظمها جمعية د.محمد عبد الوهاب لرعاية مرضي زراعة الكبد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بشمال سيناء.

وأضاف المحافظ أن القافلة سيجري تنفيذها في مدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوي في العريش، اعتبارًا من الجمعة المقبل 28 يونيه الجاري وحتي الجمعة 5 يوليه المقبل.

وأشار المحافظ إلى أن القافلة تضم نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية وهي أمراض الكبد، والباطنة، الجهاز الهضمي، الأنف والأذن والحنجرة، أمراض القلب، الأطفال، جراحة الأوعية الدموية، الجلدية والتناسلية، الكلي والمسالك البولية، المخ والأعصاب والأشعة.

ولفت المحافظ الي أن القافلة تقدم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، بجانب إجراء التحاليل المعملية.

من ناحية أخرى، قام وفد برئاسة اللواء مصطفي محمد مصطفي، وعدد من قيادات مديرية الصحة بتفقد المدرسة التي ستقام بها القافلة ومتابعة جميع الاستعدادات الخاصة بنجاح القافلة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء المحافظ.