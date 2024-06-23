الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترامب يحسم قراره حول نائبه المحتمل.. لماذا لم يعلن عنه؟

ترامب
ترامب

صرح الرئيس السابق دونالد ترامب للصحفيين، أنه اتخذ قرارًا بهدوء بشأن من سيكون نائبه المستقبلي، مؤكدًا أنه لم يخبر أي شخص بذلك.

في مقابلة مع الصحافيين في مطعم في فيلادلفيا، رد ترامب بـ "نعم" عندما سئل عن اتخاذه للقرار، وعندما سئل إذا كان قد أخبر الشخص المختار، أجاب بـ"لا، لا أحد يعرف"، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك بوست.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن أسماء محددة، أكد ترامب (البالغ من العمر 78 عامًا) من أن نائبه المحتمل سيحضر مناظرته المقبلة في أتلانتا يوم الخميس ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

من سيحضر المناظرة

سيكون من بين الحضور الخاصين في هذا الحدث وزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق بن كارسون، والحاكم دوغ بورغوم (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، والسيناتور ليندسي جراهام (جمهوري عن ولاية ساوث كارولينا)، والسيناتور ماركو روبيو (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، والسيناتور جي دي فانس (جمهوري عن ولاية أوهايو)، والنائب إليز ستيفانيك (جمهوري عن ولاية نيويورك)، والنائب بايرون دونالدز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، والنائب ويسلي هانتر (جمهوري عن تكساس)، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لـ The Post.

ومن المتوقع أيضًا أن يحضر مؤيدون آخرون مثل السيناتور تيم سكوت (جمهوري عن ولاية ساوث كارولينا)، وفقًا لمصدر آخر مطلع.

وأكدت حملة ترامب استعدادها للتصفيات النهائية لمرشحيها المحتملين في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى بورغوم وفانس كأبرز المتأهلين، مع استمرار روبيو في المنافسة، وفقًا لما أوردته شبكة إن بي سي نقلًا عن محادثات مع أكثر من عشرة مسؤولين.

وكان ترامب قد سخر سابقًا من أن الإعلان عن النائب الجديد سيتم خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، ولكن هناك احتمالية أن يتم الإعلان عنه قريبًا.

وقبل المناظرة، عقد ترامب جلسات سياسية مكثفة مع مستشاريه المقربين استعدادًا للمواجهة اللفظية المرتقبة.

الرئيس السابق دونالد ترامب للصحفيين ترامب من سيحضر المناظرة الصحافيين الرئيس السابق دونالد ترامب

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