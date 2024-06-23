الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حافظ سلماوي يكشف أسباب زيادة عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء

الكهرباء
الكهرباء

كشف حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، سبب زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء مؤكدًا أنه كما جاء في بيان الوزارة فإن المشكلة في الوقود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة فإنه يتطلب زيادة استهلاك الكهرباء بشكل أكبر مما يتطلب زيادة استخدام الوقود.

وأضاف أنه يوجد انخفاض 15% عن ذروة الانتاج التي بلغناها عامي 2023/2022 وهذا مؤثر على كمية الكهربا ء التي يمكن أن ننتجها، مشيرًا إلى أننا تخطينا 35 ألف ميجا وات من استخدام الكهرباء في شهر يوليو الماضي.

ارتفاع درجات الحرارة يستهلك جزء كبير من الوقود

وتابع أنه لا يوجد مشكة لو المحطات قادرة على إنتاج الكمية ولدينا قدرة احتياطية كافية لو الوقود متوفر، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة نستخدم جزء كبير من وقود المحطات، موضحًا أنه مع ارتفاع الحرارة فالمحطات مجهزة بمولدات تبرد مدخل التوربينات فنستطيع استعادة القدرة الانتاجية ولكن لا يتم ذلك سوى في فترة الذروة فقط وهي الظهر. 

حافظ سلماوي تخفيف أحمال الكهرباء استهلاك الكهرباء الوقود درجات الحرارة

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