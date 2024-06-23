الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تتأثر السوق السوداء للدولار بالشائعات والأخبار السلبية؟.. خبير مصرفي يوضح (فيديو)

الدولار
الدولار

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن التقلبات في أسعار الصرف أمر طبيعي في سوق الصرف، مشيرًا إلى أن القلق ينشأ عندما تكون الارتفاعات غير مستقرة، وأوضح أن الدولار شهد ارتفاعًا في مصر مع بداية شهر يونيو الجاري.

وأشار أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن ارتفاع الدولار يعود إلى زيادة الطلب على الاستيراد، وقد يكون أيضًا نتيجة للإجازة الطويلة للسوق، مؤكدًا أنه يجب الانتظار خلال الأيام المقبلة لفهم أسباب هذه الأزمة بشكل أفضل، ومشددًا على أن هناك جزءًا من الطلب لا يتم تلبيته من قبل البنوك والمصادر الرسمية.

وأضاف أن السوق السوداء للدولار تتأثر بالشائعات والأخبار السلبية، ولا ينبغي اعتبارها مؤشرًا دقيقًا لسعر الدولار، موضحًا أن الدولار شهد استقرارًا كبيرًا في الفترة الماضية، وأشار إلى أن مدخلات صفقة رأس الحكمة تم توجيهها لتلبية الاحتياجات الدولارية العاجلة، مثل سداد أقساط الديون أو إخراج البضائع من الموانئ.

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