الممثل بن ستيلر يهاجم حماس ويدعم إسرائيل ويؤكد على ضرورة الحل السلمي

الممثل بن ستيلر، أعلن علنًا عن موقفه بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، خلال مقال رأي نشرته مجلة تايم.

وفي المقال، أوضح الحائز على جائزة إيمي، سبب شعوره بأنه ملزم بالتعبير عن موقفه بشأن الصراع المستمر، وصعود معاداة السامية والحاجة إلى السلام العالمي. وأشار إلى أنه لا يمكنه تجاهل الأزمة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي.

ستيلر، كتب: "إن عدم قول أي شيء في هذه المرحلة يبدو وكأنني أخون ضميري". وأضاف: "ولكن كيف يمكن للمرء أن يعبر عن المشاعر المعقدة والحقيقية للغاية في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن يتعرض أي شعور لانتقادات لاذعة عبر الإنترنت؟ القضايا التي نواجهها دقيقة ومعقدة لدرجة أن الكلمات القليلة لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تعبر بشكل كامل عما أريد أن أقوله من قلبي."

وأقر نجم "زولاندر"، الذي عمل كمدافع عام عن اللاجئين لسنوات، بأنه كان "يكافح من أجل التوفيق" بين صمته بشأن هذه المسألة وبين موقفه.

وأضاف: "أنا حزين على أولئك الذين عانوا من هجوم حماس الهمجي في 7 أكتوبر وعلى أولئك الذين عانوا بسبب هذه الفظائع." وتابع: "قلبي يتألم للعائلات التي فقدت أحباءها في هذا العمل الإرهابي الشنيع ولأولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر عودة الرهائن الذين ما زالوا في الأسر. إنه كابوس".

بن ستيلر يدعم حق إسرائيل

وأكد الممثل اليهودي، على رفضه للعنف، معتبرًا أن ما فعلته حماس غير معقول ومستهجن، ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن ومكافحة الإرهاب بكل قوة، وأخذ يقف إلى جانب الشعب الإسرائيلي في حقه في العيش بسلام وأمان، معبرًا في الوقت نفسه عن عدم اتفاقه مع جميع قرارات الحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد.

وختم بالقول: "أعتقد، كما يعتقد الكثيرون في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم، بأن هناك حاجة ماسة إلى حل الدولتين، يضمن للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني العيش بسلام وأمان. هذا هو الحل الأمثل لهذا النزاع المعقد."