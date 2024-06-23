شعبة "الصيدليات": الدواء سلعة استراتيجية يجب الحفاظ عليها

كشف حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، عن الأزمة الحالية في أسعار الأدوية وغلق بعض الصيدليات، موضحًا أن قرار الغلق الإداري قرار منطقي أم لا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأحد، إن هناك أزمة نواقص في الأدوية والتي وصلت لأصناف كتيرة حيوية.

وأضاف أن قرارات الغلق بالنسبة للمخازن مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن الدواء هو سلعة سراتيجية وأمن قومي وخطوط حمراء، أسفل تداول الدواء في مصر، ولا يوجد مكان يسمح له بتداول الدواء في مصر سوى الصيدلية، وبناء عليه يجب الحفاظ عليها.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من القرارات المتخبطة لابد من اعادة صياغتها ومن يخالف التسعير الجبري لابد من معاقبته.

وأوضح أن الصيدليات في مصر تتعرض لتخريب منتهك، مردفا: “عندما يكون هناك 1500 صيدلية فقط، مهددة بالإغلاق وإلغاء ترخيصها، بناء على رغبة أصحابها، فهذا شيء غير طيب، ولابد أن ننتبه”.