نتنياهو: انتهاء القتال العنيف ضد حماس لا يعني نهاية الحرب بغزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن انتهاء القتال العنيف ضد حماس لا يعني نهاية الحرب بغزة، وفق صحيفة تايمز أوف اسرائيل.

وأضاف نتنياهو، اليوم الأحد، أن القتال العنيف الذي يخوضه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مقاتلي حركة حماس في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قد انتهى تقريبا.

على وشك الانتهاء

وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة القناة 14 الإسرائيلية: أن "المرحلة المكثفة من القتال ضد حماس على وشك الانتهاء، وهذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء، لكن الحرب في مرحلتها المكثفة على وشك الانتهاء في رفح”.

وقامت الولايات المتحدة بقطع إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل “بشكل كبير” خلال الأشهر الأربعة الماضية وتجاهلت مرارا وتكرارا طلبات إعادتها، كما يزعم بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تضاعف فيه خلافه مع الولايات المتحدة.

وتدهورت العلاقات بين الحليفين منذ فترة طويلة في الأشهر الأخيرة بسبب افتقار إسرائيل إلى ضبط النفس في سعيها لتحقيق أهدافها الحربية.

منذ شهر مايو، قامت الولايات المتحدة بحجب شحنات القنابل الكبيرة لتجنب استخدامها في مدينة رفح ذات الكثافة السكانية العالية.

لكن نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ادعى أن أسلحة أخرى قد تأخرت، وهو ما نفته الولايات المتحدة.

"خلف الأبواب المغلقة"

وفي حديثه خلال اجتماع للحكومة يوم الأحد، قال نتنياهو إنه يشعر بأنه مضطر للتعليق علنًا على الوضع، “منذ بداية الحرب، قدمت لنا الولايات المتحدة الدعم المعنوي والمادي – بالوسائل الدفاعية والهجومية، ولكن قبل أربعة أشهر، كان هناك انخفاض كبير في الذخائر القادمة إلى إسرائيل من الولايات المتحدة.

“على مدى أسابيع طويلة، لجأنا إلى أصدقائنا الأمريكيين وطلبنا تسريع الشحنات. لقد فعلنا هذا مرارا وتكرارا. لقد فعلنا ذلك على أعلى المستويات، وعلى جميع المستويات، وأود أن أؤكد - لقد فعلنا ذلك خلف أبواب مغلقة.

"لقد تلقينا كل أنواع التفسيرات، ولكن شيئا واحدا لم نتلقه؛ الوضع الأساسي لم يتغير. وقد وصلت بعض العناصر بشكل متقطع، لكن الذخائر بشكل عام ظلت في الخلف.

وأدت الحرب التي استمرت ثمانية أشهر والتي أشعلتها هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، إلى إدانة إسرائيل من قبل زعماء العالم وجماعات حقوق الإنسان والمحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بسبب حملتها العسكرية المفرطة في العدوانية في غزة.

وبالتالي، تعرضت الولايات المتحدة أيضًا لانتقادات باعتبارها أكبر داعم عسكري وسياسي لإسرائيل.