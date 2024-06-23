وزير الرياضة يهنئ اتحاد الطائرة بتأهل سيدات الشاطئية للأولمبياد

هنأ د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر بعد تتويج منتخب سيدات الطائرة الشاطئية ببطولة أفريقيا والتأهل لدورة الألعاب الأولمبياد باريس.

وأشاد وزير الشباب بالدور الإيجابي لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر ونجح مجلسه في تقديم موسم استثنائي وقيادته للمنتخبات الوطنية رجال وسيدات وطائرة شاطئية للسيطرة على القارة الأفريقية والتأهل بمنتخبي الرجال والسيدات لدورة الألعاب الأولمبية، وكذلك تحقيق العديد من الإنتصارات والالقاب منذ توليهم المهمة وقيادتهم للعبة .

وأعرب المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة عن سعادته بتتويج منتخب السيدات للطائرة الشاطئية باللقب الافريقي رغم المنافسة القوية في البطولة التي أقيمت بالمغرب ونجاح سيدات مصر في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية مؤكداً ان هذا الإنجاز يؤكد أن مجلس الإدارة يسير في الطريق الصحيح.

وتوج منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة الشاطئية بلقب البطولة الأفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024

جاء ذلك بعدما فاز منتخب مصر على نظيره منتخب نيجيريا في نهائي البطولة بنتيجة 2/1 ليحصد اللقب الإفريقي ويحسم تأهله إلى أولمبياد باريس 2024.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على نظيره المغرب صاحب الأرض والجمهور في لقاء نصف النهائي بنتيجة 2/0، ليتأهل للمباراة النهائية.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب موريشيوس بنتيجة 2/0، بينما تأهل المغرب بعد الفوز على كينيا بنتيجة 2/0.

وتأهل منتخب السيدات إلى دور الثمانية بعد تصدر المجموعة الرابعة حيث حقق الفوز في مباراتين، فقد فاز في الجولة الأولى على الكاميرون بنتيجة 2/0 كما فاز على غانا في الجولة الثانية بنتيجة 2/0.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية كلًا من:

منتخب السيدات

دعاء الغباشي

مروة مجدي

منتخب الرجال

عاطف عادل

يوسف ناصر

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني.