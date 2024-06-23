نائب محافظ البحيرة تستقبل حجاج بيت الله بمجمع مواقف دمنهور (صور)

استقبلت د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بعثة حجاج الجمعيات الأهلية التي تضم 399 حاجًا وحاجة بعد عودتهم من الأراضي المقدسة عقب الإنتهاء من أداء مناسك الحج، وذلك بمجمع مواقف دمنهور، بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد ومحمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، واللواء عبد المنعم السبيعي، المدير التنفيذي لمشروع المواقف وذلك فى أجواء احتفالية سادتها السعادة والفرحة بعودة أبناء المحافظة من ضيوف الرحمن.

أداء الشعائر بشكل منظم يحافظ على قدسية الفريضة ويحقق الحفاظ النفس

وأعربت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، عن سعادتها الغامرة بعودة ضيوف الرحمن من أبناء المحافظة إلي وطنهم وذويهم بسلام وأمان، مشيدة بإلتزامهم بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام والتي تستهدف فى المقام الأول أمنهم وسلامتهم وأداء الشعائر بشكل منظم يحافظ على قدسية الفريضة ويحقق الحفاظ على مقصد من أهم مقاصد الشريعة وهي حفظ النفس، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمساعدة جميع الحجاج والمعتمرين بالتعاون مع السلطات المختصة داخل المملكة العربية السعودية.

تذليل عقبات الحجاج حتي عودتهم بسلام إلى أرض الوطن

وتوجت د.نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالشكر إلى القيادة السياسية، لجهودها فى المتابعة المتواصلة لشؤون حجاج الدولة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وتوجيهاتها بتسخير الإمكانات كافة لخدمتهم وتذليل العقبات حتي عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وأكدت نائب محافظ البحيرة حصر الدولة على صحة الحجاج أثناء قيامهما بأداء مناسك الحج، من خلال توفير جميع المستلزمات الطبية العلاجية اللازمه وكذلك الأطباء المتميزين، لمرافقة حجاج بيت الله الحرام داخل جميع أنحاء السعودية الى تم الانتهاء من أداء مناسك الحج والعودة بسلامه الله الى ارض الوطن.