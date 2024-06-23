الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو: نتوقع تكرار سيناريو 7 أكتوبر فى الضفة الغربية

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المرحلة الأصعب من الحرب في رفح على وشك الانتهاء، وأنه بعدها سيتم نقل جزء من قواتهم إلى الشمال.

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع قناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن توقف الحرب في قطاع غزة ولن تترك حركة حماس كما هي، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى هدنة لإعادة بعض الرهائن، لكن ستستمر الحرب بعد ذلك للقضاء على حماس.

كما أكد التزام إسرائيل بإعادة مواطنيها في الشمال إلى بيوتهم، سواء بطرق سياسية أو غيرها، وأنهم وافقوا على خطط لإدارة غزة بالتعاون مع الفلسطينيين وأطراف دولية لتوزيع المعونات وإدارة القطاع.

وفيما يتعلق بالأمن الإقليمي، أشار نتنياهو إلى عرقلة تقدم البرنامج النووي الإيراني، معلنًا عن استمرار جهودهم لهذا الغرض ورفضه لأي تراجع في هذا الصدد، محذرًا من تهديدات إيران من خلال أذرعها.

أخيرًا، أكد نتنياهو أنه غير موافق على إقامة دولة فلسطينية أو تمكين السلطة من حكم قطاع غزة، معلنًا أن الاستيطان في غزة ليس هدفًا واقعيًا ولا يخدم أهداف الحرب الحالية.

نتنياهو أوضح، أن التقارير التي وصلته قبل 7 أكتوبر لم تشير إلى نية حركة حماس شن هجوم، بل أكدت أن الأوضاع كانت تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن هذه التقارير كانت غير صحيحة.

وأضاف نتنياهو أنهم لا يغفلون احتمالية حدوث هجوم في الضفة الغربية مماثل لما حدث في 7 أكتوبر، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد لمواجهة هذا الاحتمال.

بالنسبة لخروج بيني جانتس وجابي أيزنكوت من الحكومة، نفى نتنياهو أن يكون سببًا في ذلك، مشيرًا إلى أن قرارهما كان بناءً على اعتبارات سياسية خاصة بهما، ولم يكن بسببه.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو إسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي البرنامج النووي الإيراني حماس

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