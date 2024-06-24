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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 24-6-2024

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص المواطنون مع بداية الصباح على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 24-6-2024 في مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات عبر جوجل، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء، حيث تتعرض البلاد لـ موجة حارة أكثر شراسة وعلى مدار أيام طويلة.

موجة حارة.. حالة الطقس اليوم الإثنين 24-6-2024 في مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين 24-6-2024 بالقاهرة والإسكندرية المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر

ومن جانبه، أرجع الدكتور محمود شاهين، بصفته مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر في هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأشد حرارة، وذلك يكون بسبب التأثر بكتلة هوائية التي تحمل كميات كبيرة من الرطوبة، وتكون بجانب نشاط محدود للرياح الأمر الذي سيساعد على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وتوقع شاهين، أن سوف نشهد موجات شديدة الحرارة ستكون طويلة الأمد، وقدم جميع النصائح عدم الجلوس في أماكن سيئة التهوية، زيادة معدل شرب المياه، وذلك يكون على مدار اليوم، وارتداء غطاء الرأس وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

حالة الطقس غدًا

الطقس غدًا الثلاثاء شديد الحرارة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس حار على السواحل الشمالية.

بينما حالة الطقس ليلًا تكون مائلة للحرارة على أغلب الأنحاء، ومعتدلة على السواحل الشمالية.

من المتوقع أن ستسجل درجات درجة الحرارة غدًا الثلاثاء على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية في الظل خلال ساعات النهار، وتتخطى 45 درجة مئوية جنوب البلاد.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال الأيام المقبلة في محافظة القاهرة، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ورطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الإثنين 24 يونيو 2024 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة اليوم الإثنين 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين وهي كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 28

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 31

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:29

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