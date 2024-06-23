ورشة الكتابة الإبداعية بـ"الثقافة السينمائية".. إليكم الشروط

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، "ورشة الكتابة الإبداعية" للدكتور الشريف منجود الكاتب ومدرب ورشة الخان للكتابة الإبداعية، معاون وزير الثقافة لشئون المتابعة، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق ٣ يوليو، على مدار ١٦ ساعة مقسمة على أربعة أيام، تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مديرعام مركز الثقافة السينمائية.

الورشة تستهدف 50 مشاركًا من الفئة العمرية 20 عاما فيما فوق

وتستهدف ورشة مركز الثقافة السينمائية ٥٠ من المشاركين فئة عمرية ٢٠ فيما فوق، والتي تتضمن التعرف على كيفية خلق الأفكار ورسم الشخصيات والبناء الدرامي ومكونات الحس الدرامي والتتابع الزمني للأحداث.

كما تتضمن ورشة مركز الثقافة السينمائية جزءا عمليا يتم فيه اكتساب الخبرات الفنية التي تتيح كتابة قصة قصيرة متكاملة، من خلال عدة محاضرات تقام بالورشة تتناول الدراسة النظرية والعملية بشكل مكثف. حتي يتم تأهيل المشاركين تدريجيا لكتابة القصة القصيرة.

وقد أشار د.حسين بكر رئيس المركز في بيان صحفي إلى أنه من المقرر إقامة العديد من الورش السينمائية في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها مركز الثقافة السينمائية، ويتم تنظيم هذه الورش مجانا للجمهور.

المركز يبدأ فى تلقى طلبات الاشتراك

ويبدأ مركز الثقافة السينمائية ٣٦ في تلقي طلبات الاشتراك ابتداء من الأربعاء ٢٦ مساء من السادسة وحتي الثامنة مساء، ويتم مليء استمارات الاشتراك بواسطة المشاركين مع ضرورة تقديم صورة من الرقم القومي.