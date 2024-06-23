الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ورشة الكتابة الإبداعية بـ"الثقافة السينمائية".. إليكم الشروط

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، "ورشة الكتابة الإبداعية" للدكتور الشريف منجود الكاتب ومدرب ورشة الخان للكتابة الإبداعية، معاون وزير الثقافة لشئون المتابعة، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق ٣ يوليو، على مدار ١٦ ساعة مقسمة على أربعة أيام، تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مديرعام مركز الثقافة السينمائية.

الورشة تستهدف 50 مشاركًا من الفئة العمرية 20 عاما فيما فوق

وتستهدف ورشة مركز الثقافة السينمائية ٥٠ من المشاركين فئة عمرية ٢٠ فيما فوق، والتي تتضمن التعرف على كيفية خلق الأفكار ورسم الشخصيات والبناء الدرامي ومكونات الحس الدرامي والتتابع الزمني للأحداث.

كما تتضمن ورشة مركز الثقافة السينمائية جزءا عمليا يتم فيه اكتساب الخبرات الفنية التي تتيح كتابة قصة قصيرة متكاملة، من خلال عدة محاضرات تقام بالورشة تتناول الدراسة النظرية والعملية بشكل مكثف. حتي يتم تأهيل المشاركين تدريجيا لكتابة القصة القصيرة.

وقد أشار د.حسين  بكر رئيس المركز في بيان صحفي إلى أنه من المقرر إقامة العديد من الورش السينمائية في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها مركز الثقافة السينمائية، ويتم تنظيم هذه الورش مجانا للجمهور. 

المركز يبدأ فى تلقى طلبات الاشتراك

ويبدأ مركز الثقافة السينمائية ٣٦ في تلقي طلبات الاشتراك ابتداء من الأربعاء ٢٦ مساء من السادسة وحتي الثامنة مساء، ويتم مليء استمارات الاشتراك بواسطة المشاركين مع ضرورة تقديم صورة من الرقم القومي.

مركز الثقافة السينمائية د حسين بكر الثقافة السينمائية الكتابة الإبداعية البناء الدرامي

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

عاجل.. الأهلى يواصل استعداداته للقمة بشكل طبيعى.. وكولر للاعبين: «تجاهلوا الأزمة»

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟