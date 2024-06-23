الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صيف 2024 الأكثر حزنًا على المزارعين.. نقيب الفلاحين يكشف السبب (فيديو)

المزارعين
المزارعين

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الفلاحين في مصر يواجهون تحديات كبيرة هذا الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من تكلفة الري وانتشار الحشرات بشكل كبير. 

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، إن الحرارة تؤثر سلبًا على إنتاجية أشجار الفواكه والخضروات، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في سرعة صرف الأسمدة المدعمة للجمعيات الزراعية بدلًا من تصديرها، مع ضرورة وجود رقابة على السوق الحر.

وأضاف أن أسعار التقاوي شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث تباع الأسمدة بـ20 ألف جنيه بينما تكلفتها الفعلية لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن تأخر صرف الأسمدة المدعمة أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق الحر، مما جعل الفلاحين يعانون من نقص الأسمدة المدعمة وارتفاع أسعارها في السوق.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الخسائر قبل الحصاد أصبحت واقعًا ملموسًا، مشددًا على أن هناك أزمة أخرى تتمثل في عدم تكافؤ زراعة الأرض مع أسعار المحاصيل في ظل ارتفاع تكلفة الإيجار والري والأسمدة والآلات الزراعية، وأكد أن الفلاح المصري في حالة خسارته لن يزرع المحصول مرة أخرى، مما سيؤدي إلى أزمة زراعية جديدة.

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