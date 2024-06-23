الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنجي أنور: 261 يوما من الإجرام الصهيوني راح ضحيتهم 37 ألف شهيد

إنجي أنور
إنجي أنور

علقت الإعلامية إنجي أنور، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقالت خلال تقديرم برنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأحد: "261 يوما من جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بدعم وسلاح الغرب وفي طليعته الأمريكان الذين يوفران كل حاجة تلزم إسرائيل من أول الدعم والمساندة والتبرير والتسليح والفيتو باعتبار إن مساندة الكيان الصهيوني التزام أخلاقي ما بين الصهاينة وبعضهم".

وأضافت: "261 يوما من الإجرام الصهيوني راح ضحيتهم شعب تم إبادة 37 ألف و600 شهيد منهم تحت عيون العالم معظمهم أطفال وستات، ده غير أكتر من 86 ألف مصاب وآلاف المفقودين والمعتقلين".

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

مأساة في عزبة رستم.. شاب يقتل أسرته ويشعل النيران في جثثهم بالغربية

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟