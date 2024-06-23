إنجي أنور: 261 يوما من الإجرام الصهيوني راح ضحيتهم 37 ألف شهيد

علقت الإعلامية إنجي أنور، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقالت خلال تقديرم برنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأحد: "261 يوما من جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بدعم وسلاح الغرب وفي طليعته الأمريكان الذين يوفران كل حاجة تلزم إسرائيل من أول الدعم والمساندة والتبرير والتسليح والفيتو باعتبار إن مساندة الكيان الصهيوني التزام أخلاقي ما بين الصهاينة وبعضهم".

وأضافت: "261 يوما من الإجرام الصهيوني راح ضحيتهم شعب تم إبادة 37 ألف و600 شهيد منهم تحت عيون العالم معظمهم أطفال وستات، ده غير أكتر من 86 ألف مصاب وآلاف المفقودين والمعتقلين".