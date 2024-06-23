الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد زيادة تخفيف أحمال الكهرباء.. أحمد موسى يعتذر لجمهوره ويكشف موعد انتهائه

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة انقطاع الكهرباء وزيادة تخفيف الأحمال ساعة، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم، مؤكدًا أن المواطن له حق على الدولة أن يعرف تفاصيل المشكلة والاستهلاك الزائد للكهرباء ومتى ستقطع الكهرباء والجدول وكل المعلومات التي يحتاجها.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن بعض المواطنين أكدوا أن هناك مناطق قطعت فيها الكهرباء أكثر من 3 ساعات، مقدما اعتذاره للمواطنين عن تأخير بيان الكهرباء حول أسباب قطع الكهرباء.

متى يكون آخر موعد لانقطاع الكهرباء؟

وتابع أن مشروع توشكى يشهد عمل دؤوب في حرارة تصل لـ51 مئوية، وهناك آلاف من العمال يقدمون أعمالهم في هذا الحر الشديد دون كلل، وعلى الحكومة أن تعلمنا هل غدا الإثنين آخر موعد لقطع الكهرباء 3 ساعات أم هناك زيادة؟، وطلبة الثانوية العامة يعانون ولابد من مراعاة ظروفهم، ومصالح كثيرة تتعطل، لكن مع المعرفة والإخبار المواطن يتحمل.

وأضاف أن أزمة الكهرباء ستنتهي خلال ديسمبر المقبل وهذا وعد رئيس الوزراء للمواطنين، وليس لدينا بدائل سوى الوقوف بجوار الدولة.

أحمد موسى أزمة انقطاع الكهرباء تخفيف الاحمال اعتذاره للمواطنين الحكومة

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