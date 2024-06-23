مأساة في عزبة رستم.. شاب يقتل أسرته ويشعل النيران في جثثهم بالغربية

في واقعة مأساوية تهز قرية الشين بمركز قطور بالغربية شهدت عزبة رستم حادثة صادمة لم تشهدها من قبل، حيث أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على قتل أفراد أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته بطريقة وحشية، حيث قام بذبحهم بواسطة سكين وأشعل النيران في أجسادهم.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة قطور، الرائد محمد العسال، بوجود بلاغ من أهالي عزبة رستم يفيد بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل في العزبة واختفاء أصحاب المنزل منذ الخميس الماضي.

على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة إلى مكان البلاغ، ومن خلال التحريات الأولية، تبين وجود ثلاث جثث لسيدتين وشاب، الجثة الأولى تعود لوالدة المتهم في بداية العقد السادس، والثانية تعود لشقيقة المتهم وتدعى "أ.ا.ا" في منتصف العقد الثالث، أما الجثة الثالثة فتعود لشقيق المتهم ويدعى "م.ا.ا"، والمتهم هو الشقيق الأكبر ويدعى "محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر 29 عامًا ويعمل كمحامٍ.

وبعد استجواب أهالي القرية حول سبب الجريمة، أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثامين لذويهم لأداء صلاة الجنازة والدفن في مقابر العائلة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم الذي أنكر علاقته بالحادث في اول الأمر، ثم إعترف بالواقعة معللًا ذلك بالخلافات الأسرية وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وضبط المتهم.

تلك الواقعة المأساوية ألقت بظلالها الحزينة على قرية الشين وخلفت صدمة كبيرة في نفوس الأهالي، حيث تجتاحهم مشاعر الحزن والألم لفقدانهم أعضاءً من أسرهم بطريقة مأساوية.