كيف أثرت الحرب الإسرائيلية على ارتفاع درجات الحرارة العالمية؟.. أستاذ المناخ يكشف

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن عام 2024 سيكون الأكثر حرارة على مستوى الكرة الأرضية، مشيرًا إلى أن التنبؤات المناخية تكون دقيقة فقط لمدة 10 أيام قادمة، كما أن درجات الحرارة منذ منتصف مايو الماضي وحتى الآن تجاوزت المعدلات الطبيعية بشكل ملحوظ.

وأضاف قطب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤشرات عامة تؤكد أن صيف 2024 سيكون الأكثر حرارة على الإطلاق، مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة في معظم محافظات مصر والشرق الأوسط. وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها الموقع الجغرافي في خطوط العرض المدارية وتحت المدارية.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية تلعب دورًا أساسيًا في ارتفاع درجات الحرارة، وتسبب فيضانات نتيجة لهذه التغيرات، مؤكدًا أن الحرب في فلسطين لها دور كبير في التغيرات المناخية، حيث تنتج عنها ملايين الأطنان من غازات الكربون التي ستستمر في التأثير على المنطقة لسنوات قادمة، وأوضح أن حركة الرياح تنقل الكتل الهوائية الملوثة من منطقة إلى أخرى، مما يزيد من تأثيرها السلبي على المناخ.