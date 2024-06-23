الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي"

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

تصدر موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس للدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتكنولوجي التطبيقي، قائمة بحث واهتمام مئات الآلاف من طلاب وطالبات المدارس الثانوية الفنية وأولياء أمورهم خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع انتهاء الامتحانات التحريرية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، واقتراب نهاية آخر الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي نهاية الأسبوع الجاري.

موعد نهاية امتحانات الدبلومات الفنية 2024 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الدبلومات الفنية 2024 بكل النوعيات "الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتكنولوجي التطبيقي"، في جميع أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) سينتهون من أداء امتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.

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تسريب امتحان الدبلومات الفنية الصناعي 2024

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس 

وحول موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المتوقع اعتماد النتيجة رسميًا في بداية شهر يوليو 2024.

ومن المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وتحديد قائمة أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها.

وبدأ طلاب الدبلومات الفنية 2024 الامتحانات التحريرية يوم السبت 25 مايو 2024، والامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، بداية من يوم السبت 8 يونيو 2024.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس للدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتكنولوجي التطبيقي برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الفني فور اعتمادها رسميًا من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني، من هنــــا.
  • تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
  • أدخل بيانات الطالب.
  • أدخل رقم جلوس الطالب.
  • حدد محافظة الإقامة.
  • تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
  • اضغط “استعلام”.
  • ستظهر بعدها النتيجة.

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