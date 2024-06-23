"الأرصاد": الموجة الحارة مستمرة.. وارتفاع جديد في الحرارة حتى الجمعة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع عبر فضائية" ETC"، مساء اليوم الأحد، إن الموجة الحارة مستمرة، وهناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.

وأشارت إلى أننا في فصل الصيف، وأن شهري يوليو وأغسطس سيشهدان زيادة في نسبة الرطوبة، مما سيزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن هذه الارتفاعات في درجات الحرارة ستستمر حتى نهاية الشهر، مشيرًا إلى أن الشعور بالحرارة سيظل مرتفعًا طوال أيام فصل الصيف.

وأوصت المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الطقس الحار والبقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان.