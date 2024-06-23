الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبيرة بالشؤون الدولية: منطقة البحر الأسود ستمثل ثقلا اقتصاديا كبيرا للاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قالت الدكتورة كاميلا رومانوفسكا، خبيرة بالشؤون الدولية، إن الاتحاد الأوروبي يشهد انحدار كبيرا فيما يتعلق بالحاجة للعمالة، خاصة في دول مثل ألمانيا وفرنسا أو غيرها من الدول، هناك حاجة كبيرة لهم بسبب العجز الكبير في القوى العاملة.

وأضافت "رومانوفسكا"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دولا مثل أوكرانيا في الجانب الشرقي من الاتحاد الأوروبي لديها الكثير من القدرات، كما تمثل البوابة الشرقية لها، وستساهم بشكل فعال في اقتصاد الاتحاد، بجانب الاعتبارات الجيوسياسية والقضايا المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي من أجل ضمان أمن وسلامة التكتل الأوروبي.

وتابعت: "من الأهمية تناول مسألة الكثير من المدخلات في الاتحاد الأوروبي المحتملة من انضمام أوكرانيا أو مولدوفا، والقضايا الخاصة بسلاسل الإمداد بالطاقة، فهناك قضايا مع تركيا والبحر الأسود والمسارات التجارية والبحرية".

وواصلت: "من وجهة النظر الجيوسياسية منطقة البحر الأسود ستكون لها ثقلا اقتصاديا كبيرا، وتضع الكثير من المصالح الكبيرة للاتحاد الأوروبي وتعزز من مواقفه في تلك المنطقة".

خبيرة بالشؤون الدولية منطقة البحر الأسود الدكتورة كاميلا رومانوفسكا الاتحاد الأوروبي مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

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