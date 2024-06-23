الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بشرى سارة.. حقول غاز تنتظر مصر على غرار "ظهر"

ظهر
ظهر

كشف الدكتور رمضان أبوالعلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي سبب تراجع إنتاج حقل ظهر، وإمكانية اكتشاف حقول أخرى في هذه المنطقة.

قال خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم": "أي حد يزعم أنه يعلم الحقيقة المطلقة فهو كذب لأنه لا يعلم الحقيقة إلا المسئولين في وزارة البترول والمسئولين في شركة "إني" وكل ما يتعدى ذلك اجتهادات.
وتابع: "نسينا إننا في ظل النظام الحالي تم اكتشاف حقل ظهر في عام 2018 وقد تم تحقيق طفرة كبيرة من خلاله وفرت لمصر مليارات الدولارات سنويا".

وواصل: "أي حقل سواء غاز أو زيت يتكون من عدة آبار مع مرور الوقت، ومن الطبيعي أن يقل الإنتاج وكان من الواجب أن يتم تحقيق اكتشافات مؤثرة لكي تساعد في استمرار تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لأننا لا نستطيع أن نعتمد طوال الوقت على حقل الظهر وأن يكون الحديث كله عن عنه لأن حقل الظهر أدى ما عليه".

وعن إمكانية ظهور حقول على غرار حقل ظهر، أوضح أستاذ هندسة البترول، أن هذه المنطقة مساحتها 83 ألف كلم مربع بها حوالي 230 إلى 300 مليار  قدم مكعب من الغاز الطبيعي وهو كلام مؤكد من هيئة المساحة الجيولوجية إذ أن هذه المنطقة تشمل عدة مناطق اقتصادية لعدة دول منها قبرص ولبنان وسوريا وفلسطين ومصر.

وأكد أن مصر لم تكتشف بعد كل هذه المنطقة، والتي لها النصيب الأكبر من المياه الاقتصادية، والتي من المؤكدة أن تحوي العديد من الآبار الأخرى.

حقل ظهر الغاز الطبيعي حقول غاز المياه الاقتصادية إنتاج مصر للغاز الطبيعي

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