الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس مسجل حاول تفجير أنبوبة بوتاجاز في رجال الشرطة

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قررت جهات التحقيق حبس مسجل خطر 15 يومًا علي ذمة التحقيات، في اتهامه بمحاولة تفجير أنبوبة بوتاجاز في رجال الشرطة بالزاوية الحمراء وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت نشاط أحد الأشخاص في الإتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وجرى تقنين الإجراءات لضبطه، وفور وصول قوات الأمن إلى المكان الذي اتخذه تاجر مخدرات مسرحًا لممارسة نشاطه الإجراءات بادر العنصر الإجرامي بإحداث حالة من الشغب والذعر في المنطقة وحاول تفجير إسطوانة غاز بالقوة الموجودة، وسرعان ما تم التعامل مع الموقف وداهمت قوات الأمن أماكن اختباء العنصر الإجرامي، وجرى إلقاء القبض عليه وعرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه في الواقعة.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حبس تفجر أنبوبة بوتاجاز الزاوية الحمراء حبس مسجل خطر

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