الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة مكبرة لمنع الدراجات النارية والبيتش باجي من دخول كورنيش جمصة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنت رئاسة مركز ومدينة جمصة بالدقهلية حملة انضباط للكورنيش لمنع سير الدراجات النارية والبيتش باجي على الكورنيش، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن ضرورة تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم.

وقام أيمن الحكيم، نائب رئيس المدينة بحملة انضباط لكورنيش جمصة؛ لمنع سير الدراجات النارية والبيتش باجي، وذلك تنفيذًا لـِتكليف د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن وفي ضوء تكليفات محافظ الدقهلية بخصوص متابعة حالة الشارع العام ورفع الاشغالات وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، وفقًا لتكليف عادل برغش رئيس المدينة، وحضور حمادة الوكيل المشرف العام على الشواطئ ومحمود ماضي، مدير الإشغالات، والفريق المعاون وبلال عبد السلام، مدير الشاطئ.

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ومدينه جمصه حملة انضباط للكورنيش منع سير الدراجات الناريه السيسي رئيس الجمهورية

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