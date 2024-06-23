إيفان يواس: الاتحاد الأوروبي قد يضم عددا كبيرا من الأعضاء عام 2030

قال إيفان يواس، مستشار مركز السياسة الخارجية، إن أوكرانيا ربما تكون عضوة كاملة بالاتحاد الأوروبي بكثير من الطرق، وستكون أقرب للتكتل الأوروبي في القريب العاجل خلال سنوات.

وأضاف "يواس"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، "نجد الكثير من التقييمات أن أوكرانيا لديها الكثير من القبول، وبأن تنضم لمنظمة التجارة العالمية، ويكون لها إسهامات كبيرة مما يعود بالنفع عليها وعلى الاتحاد الأوروبي، وتعزز الأحكام الخاصة باتفافية التجارة الحرة، وتكون عاملا فاعلا ولاعبا أساسيا في تلك المنطقة".

وتابع: "هناك العديد من الآثار الإيجابية المتوقعة، ومشروع الانضمام للاتحاد الأوروبي لازال قائما ومستمرا في تقدمه، ومنذ 2016 بعد الكثير من التطورات لم يكن هناك أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي، وكان التكتل ناقصا واحد بسبب خروج بريطانيا منه، ولهذا السبب بعد عام 2016 كان هناك العديد من المباحثات بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي".

وواصل: "عندما نتحدث عن أوكرانيا والنقاشات حول تمديد وتوسعة عضوية الاتحاد الأوروبي، ربما تكون هذه العضوية في عام 2030 أي بعد 6 أعوام".