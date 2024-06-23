الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة الدواء المصرية تنفي تلف كميات من الأدوية والمكملات بعدد من المخازن

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

نفت هيئة الدواء المصرية ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن تلف كميات من الأدوية والمكملات بسبب ارتفاع درجات الحرارة بداخل بعض المؤسسات الصيدلية التي يتم تنفيذ قرارات الغلق الإداري المؤقت عليها.

هيئة الدواء: تنفيذ قرارات الغلق الإداري المؤقت لعدد محدود من المخازن المخالفة

وأضافت الهيئة، أن قرارات الغلق الإداري يتم تنفيذها بالتنسيق ومصاحبة شرطة المرافق والجهات المعنية بالمحافظة، ويتم خلال تنفيذ فترة الغلق التأكد من ضمان استمرارية توفير التيار الكهربائي والمياه بنفس الكفاءة المتاحة للمؤسسة قبل اغلاقها ولحين انتهاء فترة الغلق الاداري، إن وجدت داخل المؤسسة الصيدلية، من أجل سلامة الأدوية المخزنة.

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هيئة الدواء المصرية: استقبال ما يقارب الـ1500 شكوى عبر الخط الساخن

وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم  بمتابعة المؤسسات الصيدلية المغلقة إداريًا، فعلى سبيل المثال بمحافظة الشرقية تم متابعة أحد المخازن المغلقة إداريا واعادة شحن التيار الكهربائي من أجل ضمان استمرار توافر التيار، وإعادة الإغلاق مرة أخرى لاستكمال تنفيذ فترة الغلق الاداري، مضيفة أن مفتشي الهيئة قاموا عقب وصولهم إلى المخزن من التحقق من سلامة الأختام - الشمع الأحمر - الموجودة على أبواب ملحق المخزن، وتم فض الشمع في وجود مدير المخزن والحارس القضائي عليه.

وأضافت الهيئة، أن مفتشيها تحققوا بفحص درجة حرارة المخزن والملحق التابع له؛ حيث وجد أن قراءة الترمومتر الموجود بالثلاجات بالدرجة ملائمة لحفظ وتخزين الأدوية، كما تم فحص ترمومترات الحوائط الموزعة حيث وجدت جميع درجات الحرارة مطابقة للاشتراطات الجيدة للتخزين. 

وعقب ذلك تم إعادة إغلاق المخزن وملحقه على وفق الإجراءات القانونية.

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حملات مكثفة من هيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء المصرية


وتناشد هيئة الدواء جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل معها للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، كما تهيب بالمواطنين التحقق من الأخبار التي يتم تداولها من خلال المصادر الرسمية.

جدير بالذكر ان قرارات الغلق الإداري التي تصدرها الهيئة تكون بسبب ثبوت مخالفات فنية وإدارية وقانونية وذلك بهدف أحكام الرقابة علي سوق الدواء المصري، وتوفير الدواء الآمن للمصريين.

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