الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث فى الشئون الدولية: دول أوروبية ترى انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى خطرا عليها

حسين عمر
حسين عمر

قال حسين عمر، باحث في الشؤون الدولية، إن قرار انضمام أوكرانيا ومولدوفيا للاتحاد الأوروبي اتخذ، ولا تستطيع المجر أو غيرها منعه، بالرغم من أن القرارات يجب أن تكون بالإجماع لكن ستجد الرئاسة الأوروبية مخرجا لهذا الموضوع.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجر ليس فقط هي من تمانع انضمام كييف للاتحاد الأوروبي، وإنما هناك بعض الدول الأخرى التي ترى في انضمام أوكرانيا، نظرا لأنها دولة زراعية كبيرة، خطرا على أسواقها أو منتجاتها مثل فرنسا وإسبانيا وجزء من إيطاليا واليونان، فهذه دول زراعية تصدر منتجاتها إلى دول العالم.

وأشار إلى أن أوكرانيا تمتلك أراضى واسعة وشاسعة، ودولة زراعية كبيرة، وهي مصدر أساسي في تصدير القمح إلى العالم، مما سيكون هناك خلافات في هذا الموضوع أيضا، لكن هناك نقطة مهمة يجب العودة إليها، وهي أن السبب الأساسي للموافقة على البحث لانضمام كييف للاتحاد الأوروبي ليست مسألة اقتصادية، مؤكدا أن روسيا لن تمانع دخول أوكرانيا للاتحاد الأوروبي إلا أنها تمانع دخولها لحلف الناتو.

باحث في الشؤون الدولية دول اوروبية حسين عمر أوكرانيا الرئاسة الأوروبية الناتو

مواد متعلقة

مسلحون يطلقون النار على معبد يهودى فى ديربنت فى إقليم شمال القوقاز الروسى

إعلام الاحتلال: الجيش أنهى معظم العمليات البرية فى رفح الفلسطينية

وزير الأشغال العامة اللبنانى: مطار بيروت الدولى يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلى

"مطروح للنقاش": هل تنضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبى؟

استشهاد رضيعة جراء سوء التغذية فى شمال قطاع غزة

انتصار أم استكمال العمليات العسكرية فى غزة؟.. ماذا بشأن اليوم التالى للحرب

خبير علاقات دولية: كوريا الجنوبية لم تقرر إرسال أسلحة قاتلة إلى أوكرانيا حتى الآن

الدفاع الروسية: واشنطن تتحمل مسئولية الهجوم الأوكرانى على سيفاستوبول

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

عاجل.. الأهلى يواصل استعداداته للقمة بشكل طبيعى.. وكولر للاعبين: «تجاهلوا الأزمة»

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

رئيس رابطة الأندية لـ«الدستور»: القمة فى موعدها ولم أطلب رحيل عامر حسين

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة