حبس عاطل في اتهامه بحيازة أقراص مخدرة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بحيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (371.500 ألف قرص مخدر ومؤثر– سيارتين).

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (10،150 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.