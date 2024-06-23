حبس عاطلين ضبط بحوزتهما حشيش ببولاق الدكرور

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 4 كيلو من مخدر الحشيش في بولاق الدكرور، 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما 4 كيلو حشيش وسلاح أبيض جري اقتيادهما إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.