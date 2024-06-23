الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تطرح الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لتخصيص وحدات أبراج "فالى تاورز" بحدائق أكتوبر (إنفوجراف)

أبراج فالي تاورز
أبراج "فالي تاورز

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وحدات سكنية للأفراد، بعدد 984 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري بمشروع وحدات أبراج "valley towers" بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضحت الوزارة فى بيان صادر عنها، أن مساحات الوحدات تتراوح بين (95م2: 100م2)، مضيفة أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة، والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على موقع برنامج "مسكن"، محور الوحدات على الرابط  www.reserve.newcities.gov.eg  اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30/6/2024، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق.

من جهتها أعدت "الدستور" إنفوجرافا مبسطا يوضح موقع المشروع ومميزاته، وطريقة التقدم وأسلوب السداد، ومتوسط أسعار الوحدات، وكل ما يخص الراغبين فى شراء وحدة من هذه الوحدات.

وأوضح مصدر مسؤل، لـ"الدستور"، أن الهيئة قررت طرح وحدات المرحلة الأولى من أبراج "فالي تاورز" الأسبوع المقبل، وسيكشف الإعلان عن الشروط الخاصة بالوحدات والأسعار النهائية وطرق التقسيط والسداد، نافيًا صحة ما ردده الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأسعار ونظم التقسيط، باعتبارها من وحي خيال كاتبها، ولا أساس لها من الصحة حتى وإن كان بعضها صحيحًا.

ودعا مسئول هيئة المجتمعات المواطنين الراغبين فى حجز وحدات المرحلة الأولى من أبراج "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، إلى عدم الانسياق وراء الأخبار والفيديوهات عديمة المصدر، وانتظار الإعلان الرسمي لوزارة الإسكان، وعدم التعامل مع الأشخاص الذين يروجون إمكانية تدخلهم لترسية الوحدات على أشخاص بأعينهم مقابل مبالغ مالية.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة المعنية بطرح وحدات المرحلة الأولى من أبراج "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، وأن الهيئة ستقوم بالطرح هذه المرة عبر موقعها الإلكتروني، وحسب التوقعات التي تشير إلى رغبة أعداد كبيرة للتقدم لحجز هذه الوحدات، ستجرى الهيئة قرعة علنية لتخصيص وحدات المرحلة الأولى، والمقرر فيها طرح نحو ألف وحدة مبدئيًا.

وحول الأسعار، قال المصدر، إن هناك اتفاقًا مبدئيًا على سعر 15 ألف جنيه للمتر، وفي حالة الزيادة أو النقصان وفقًا للجنة تحديد الأسعار، سيكون الفارق بسيطًا، وستكون هناك نظم مختلفة للسداد 3 و5 و7 سنوات، على أن يسدد الراغب 150 ألف جنيه جدية حجز للدخول فى القرعة، وعند الرسو يستكمل سداد 20% من قيمة الوحدة، وعند الاستلام يستكمل سداد 30%، والباقي 70% يتم سدادها بالتقسيط على 3 أو 5 أو 7 سنوات حسب رغبته واختياره، علمًا بأن المبلغ المتبقي سيكون محملًا بفائدة البنك المركزي المعلنة.

ويقع المشروع في مدينة حدائق أكتوبر على طريق الواحات متقاطعًا مع طريق القاهرة- الفيوم، بالقرب من المتحف المصري، ويطل مباشرة على الأهرامات، كما أن المشروع أمام حدائق الأهرام.

انفوجراف
انفوجراف
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح وحدات سكنية للأفراد وحدات أبراج valley towers بمدينة حدائق أكتوب

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