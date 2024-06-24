اللغة الأجنبية الثانية.. ورقة مفاهيم اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة 2024

بدأ طلاب الثانوية العامة خوض ماراثون الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2024 للمواد الأساسية منذ يوم السبت الماضي الموافق 22 يونيو، وذلك حسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الذي قامت بوضعه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محددا للطلاب ايام الامتحانات ومواعيدها.

ورقة مفاهيم اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة 2024

ويقوم طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها العلمي والأدبي بخوض امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو 2024 وفي هذا السياق يبحث الكثير من الطلاب عن ورقة مفاهيم اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الألمانية" المقررة عليهم والتي اتاحتها وزارة التربية والتعليم لتساعدهم على فهم اللغة وأداء الامتحان بكل سهولة ويسر.

ويستعرض الدستور في التقرير التالي رابط ورقة مفاهيم امتحان اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الألمانية" للصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

رابط تحميل ورقة مفاهيم اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة 2024

ويمكن الاطلاع على ورقة مفاهيم اللغة الأجنبية للثانوية العامة "اللغة الألمانية" للعام الدراسي الحالي 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا).

وتفيد تلك الورقة خلال أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الألمانية" لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

موعد امتحان اللغة الألمانية" للصف الثالث الثانوي العام 2024

وحسب الجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 يأتي موعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الألمانية'' للصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2024 يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجاري، ويبدأ من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين لينتهي في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا.

توزيع درجات امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2024

يحتوى امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2024، على 31 سؤالا منقسمين إلى: