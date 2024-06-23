الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدرب الإسماعيلي: لعبنا بخطة متوازنة أمام فيوتشر وحصدنا 3 نقاط غالية

الاسماعيلى
الاسماعيلى

أكد حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلي، أن لاعبى الدراويش بذلوا جهدًا كبيرًا في مباراتهم أمام فيوتشر اليوم والتى أقيمت على إستاد السلام وحققوا فوزا غاليا بثلاث نقاط بهدف دون رد سجله مروان حمدي.

وأضاف مدرب الدراويش أن فريق الإسماعيلي لعب من بداية اللقاء بخطة متوازنة دفاعا وهجوما في مواجهة فيوتشر ولاحت للاعبية فرص ذهبية لكن تألق محمد جنش حارسهم  وزملاءه المدافعين حال دون إحراز المزيد من الأهداف .

وأوضح المدرب العام للإسماعيلي أن إيهاب جلال نجح في إعداد لاعبى الفريق قبل لقاء فيوتشر بالشكل الأمثل وحثهم التحلي بالروح القتالية لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب أصحاب الأرض الذي حاول ادراك التعادل قدر المستطاع. 

وشدد "حمد" على أن التغييرات المبكرة التي تم  إجرائها الشوط الأول للمباراة بدخول الحارس أحمد عادل عبد المنعم عصام صبحي مكان محمد فوزي ومحمد بيومي للاصابةوتبديلات الجولة الثانية من اللقاء لتجديد الدماء 

وأكد أن أهم مكاسب المباراة  ظهور الثنائي الحارس أحمد عادل عبد ومروان حمدي بمستوى جيد وقدم الاثنان مردود افضل بجانب باقي زملائهم داخل المستطيل الأخضر.

وألمح المدرب العام للإسماعيلي إلى أن الفوز علي فيوتشر يمنح لاعبى فريقة الثقة في أنفسهم؛ للبحث عن مزيد من الانتصارات بداية من مباراة المصري المحدد موعدها السابعة مساء الخميس المقبل بإستاد برج العرب بالأسكندرية في إطار مواجهات الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الممتاز.

اتحاد 5 شارع الجبلاية الاسماعيل إيهاب جلال المدير الفنى لقلعة الدراويش الدوري

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