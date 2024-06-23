الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البدري يشهد انطلاق البرنامج الصيفي للطفل بمساجد شمال سيناء (صور)

الفعالية
الفعالية

انطلقت، الأحد، فعاليات البرنامج الصيفي للطفل من مسجد السلام بالمساعيد بإدارة أوقاف غرب العريش، بحضور عبد العال البدري سكرتير عام محافظه شمال سيناء المساعد، والشيخ دكتور محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وقيادات الدعوة بالمديرية وإدارة غرب العريش، وجمع من أولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين في النشاط، في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.

وبدأت الفعاليات بكلمة الافتتاح للشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، مؤكدا على جهود وزارة الأوقاف الملموسة في الاهتمام بالنشء الذين هم مستقبل مصر، والغد المشرق لها، موضحًا أن ما يشمله البرنامج الصيفي للطفل من برامج تثقيفية حول القرآن الكريم وتفسيره، والحديث النبوي الشريف والفهم المقاصدي له، يبتغى منه تكوين وقاية فكرية للنشء ضد الفكر المتطرف وتحصينهم من سموم أعداء الدين والوطن، مشيدًا بما رآه من إقبال غير مسبوق من الأطفال على البرنامج الصيفي بمساجد شمال سيناء.

وفى كلمته، عبد العال البدري سكرتير عام محافظه شمال سيناء المساعد بما يغرسه البرنامج الصيفي للطفل في نفوس النشء من قيم حسن المعاملة، وبر الآباء والأمهات، وصلة الرحم، والحفاظ على المال العام، وحق الطريق، وحق المواصلات والصدق والكرامة، ومعبرًا عن سعادته بما رآه من نماذج مشرفة بالبرنامج الصيفي الذى عقد اليوم بمسجد السلام بالمساعيد، موجهًا الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها في الارتقاء بالأئمة والواعظات، ونشر الوعي الديني والفكر الوسطي المستنير، والاهتمام بالنشء.

وأكد عدد من أولياء الأمور أنّ البرنامج الصيفي للطفل بمساجد شمال سيناء هو مصدر تربية وتثقيف موثوق به، يتلقى فيه أطفالهم القيم والأخلاق النبيلة، ويعيد الصلة الروحية بالمسجد، ويسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائهم وبناتهم وينمي مدارك الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم، ويسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم.

البرنامج الصيفي للطفل أوقاف غرب العريش محافظة شمال سيناء مديرية أوقاف شمال سيناء وزارة الأوقاف

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