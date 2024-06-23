تشكيل ألمانيا أمام سويسرا فى يورو 2024

كشف يوليان ناجلسمان، المدير الفني لألمانيا عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة سويسرا، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة ألمانيا وسويسرا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

وتُقام مباراة ألمانيا وسويسرا في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على استاد دويتشه بنك بارك، بصافرة تحكيمية للحكم الإيطالي دانيلي أورساتو.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports MAX 1.

تشكيل ألمانيا أمام سويسرا في يورو 2024

أما عن تشكيل ألمانيا في يوور 2024، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: يوزوا كيميتش - أنطونيو روديجر - جوناثان تاه - ميتييلسادت

خط الوسط: روبين أندريخ - توني كروس - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: جمال موسيالا - فلوريان فيرتز - كاي هافيرتز

وكان منتخب ألمانيا قد ضمن التأهل إلى دور الـ16 لبطولة يورو 2024، حيث يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد المنتخب السويسري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.