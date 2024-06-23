الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية بالتجمع

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بجنح القاهرة الجديدة حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بسرقة الدراجات النارية بمنطقة التجمع الأول.

ونجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول  بقيادة المقدم كريم البحيري، في ضبط (عاطلين)، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة دراجة نارية من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم حال توصيله طلب بدائرة القسم، وبحوزتهما (الدراجة النارية المستولى عليها "بدون لوحات معدنية" – كمية لمخدر الهيروين).

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول من عامل توصيل يفيد بسرقة الدراجة النارية التى يعمل عليها وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المغافلة"، كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية وحيازتهما المادة المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة التجمع الأول سرقة الإجراءات القانونية القاهرة الجديدة

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