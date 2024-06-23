كواليس استقبال المستشار الألمانى للرئيس الأرجنتينى خافيير مايلى فى ألمانيا

استقبل المستشار الألماني، أولاف شولز، الرئيس الأرجنتيني الشعبوي، خافيير مايلي، في اجتماع مثير للجدل وقصير بشكل غير عادي في برلين بعد أن قبل الزعيم المثير للانقسام جائزة من مؤسسة ألمانية لها صلات باليمين المتطرف.

وأطلق المتظاهرون، الذين حمل بعضهم لافتات كتب عليها "لا تجارة مع الطغاة"، صيحات الاستهجان من وراء أبواب مستشارية شولتز عندما خرج الذي يصف نفسه بالرأسمالي الفوضوي من سيارته الليموزين في أول زيارة له إلى ألمانيا كرئيس.

إلغاء مؤتمر الصحفي

وقال مكتب شولتس إنه تم إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا في وقت سابق من الأسبوع بناء على طلب فريق مايلي، وكذلك التكريمات العسكرية المعتادة في الزيارة الافتتاحية.

وعلق المراقبون على الطبيعة الفردية للقاء بين شولتز التكنوقراطي المتحفظ والمتحررة شديدة الغضب مايلي.

وواجه شولتز انتقادات من داخل ائتلافه الذي يقوده يسار الوسط لدعوته مايلي، وقالت النائبة ديبورا دورينج من حزب الخضر إن الرئيس "يعارض تمامًا سياساتنا وقيمنا".

وقالت لإذاعة "إيه آر دي" العامة إن أهمية الأرجنتين كشريك تجاري واهتمام ألمانيا بموادها الخام يجب ألا تحل محل القضايا بما في ذلك "حقوق الإنسان والمعايير البيئية".

تمتلك الأرجنتين ثاني أكبر احتياطي من الليثيوم في العالم، وهو أمر ضروري لهدف ألمانيا المتمثل في زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، ولكن تم ربطه بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات حماية الأراضي.

واعترف المتحدث باسم شولتز، ستيفن هيبستريت، قبل المحادثات، التي كانت في ساعة واحدة أكثر إيجازًا من معظم المحادثات مع زعيم أجنبي، بأنه "لا يمكنك اختيار من تتفاعل معه في السياسة العالمية"، مع التأكيد على العلاقات القوية بين برلين وبوينس آيرس. .

وفي بيان مقتضب بعد الاجتماع، قال هيبستريت إن الزعماء دعوا إلى إبرام سريع لاتفاق تجاري شامل بين الاتحاد الأوروبي وأربعة اقتصادات في أمريكا الجنوبية تعرف باسم ميركوسور، والذي عارضته فرنسا.

وأشار شولز إلى دعم مايلي لأوكرانيا في سعيها لصد الغزو الروسي واسع النطاق، مشيرًا إلى أنهما حضرا قمة السلام في سويسرا هذا الشهر. وقال هيبستريت: “اتفق كلاهما مرة أخرى في محادثاتهما اليوم على أن روسيا لديها القدرة على إنهاء الحرب العدوانية على أوكرانيا”.

يوم السبت، حصلت مايلي على جائزة في هامبورغ باعتبارها "مصلحة طموحة" من جمعية فريدريش أوغست فون هايك النيوليبرالية، التي لها علاقات بحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

واحتشد أكثر من 300 متظاهر مناهض لميلي خارج المكان، بينما ورد أن نائبة حزب البديل من أجل ألمانيا بياتريكس فون ستورش هتفت لميلي، وهتفت "الحرية".

وقال مايلي عن خططه لاقتصاد الأرجنتين: "قلنا إنه لا يوجد مال، وأن الأمر سيكون صعبا، وأن البداية ستكون صعبة، لكننا سنحقق نتائج جيدة في النهاية".

وصل الرئيس إلى ألمانيا قادماً من إسبانيا، حيث التقى فقط بالمعارضين اليمينيين لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، وفي إقامة سابقة في مايو، أعادت مايلي فتح الخلاف الدبلوماسي المتفاقم من خلال الإشارة إلى أن زوجة سانشيز "فاسدة"، وطالبت مدريد باعتذار وسحبت سفيرها في بوينس آيرس.

ومن المقرر أن يختتم مايلي جولته الأوروبية في جمهورية التشيك يوم الإثنين.

صعد الليبرالي اليميني المتطرف إلى السلطة على خلفية وعود بأنه سيحل أسوأ أزمة تواجهها الأرجنتين منذ عقدين من الزمن، والتي شهدت ارتفاع التضخم السنوي نحو 300٪ وتفاقم الركود.

وصوت مجلس الشيوخ بفارق ضئيل هذا الشهر لصالح الموافقة على المجموعة الأولى من إجراءات التقشف القاسية التي فرضتها مايلي، وهي الخطوة التي أثارت احتجاجات عنيفة أعقبتها حملة قمع من الشرطة.

ولم يستقبل مايلي سوى عدد قليل من زعماء العالم منذ توليه منصبه، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيسة الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس السلفادور ناييب بوكيلي، والبابا فرانسيس.

وقد زار الولايات المتحدة مرارا وتكرارا دون تلقي دعوة لزيارة البيت الأبيض، وبدلا من ذلك التقى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك والرئيس السابق دونالد ترامب.