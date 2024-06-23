الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تستطيع فرز لوحة فنية "مضروبة" من أصلية؟ خالد هنو يجيب

د. خالد هنو
د. خالد هنو

يعد سرقة وتزوير الأعمال الفنية خاصة لكبار الفنانين وأعمالهم الأعلى سعرًا وتقليدها بشكل علني وبيعها، ظاهرة عالمية ألقت بظلالها على مصر المحروسة وبقية الأقطار العربية.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي امتدت لها يد المزورين منذ سنوات: "محمود سعيد، وراغب عياد، وعبدالهادى الجزار، وحامد ندا، وسيف وانلى، وتحية حليم، وبيكار"؛ وغيرهم من الرواد، وهو ما يستدعى تدخل أحد الخبراء للكشف عن ما إذا كانت اللوحة أصلية أم مزورة؛ وهو ما يكشفه لنا  د.خالد هنو، عضو مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية في حديثه لـ"الدستور".

كشف اللوحة الأصلية من المزورة من خلال شقين

وقال د. خالد هنو، إن موضوع الكشف عن الأعمال الفنية الأصلية من المزورة يتم من خلال شقين؛ الأول العملي وآخر يتعلق بخبرة الناقد؛ وفيما يتعلق بالشق العلمي هناك بعض المراحل التي من خلالها يتم الكشف عن اللوحات الفنية منها معرفة زمن النسيج الخاص باللوحة، حيث يتم تحليله لمعرفة زمنه وما إذا يرجع لزمن الفنان أو للوقت الحاضر.

تشكيليون يحذرون من تنامي ظاهرة تزييف اللوحات في مصر

وأضاف: أيضًا من خلال تحليل زمن الألوان الخاصة باللوحة ونوعية الألوان المستخدمة فى أعمال الفنان وعصره، وفترتها الزمنية، وكذلك جفاف العمل الفني؛ أى مستوى جفاف الألوان فى العمل والفترة التي يتحول فيها اللون للصلابة.

وتابع هنو: كذلك من خلال استخدام بعض الأشعة للكشف عن زمن اللوحة وهل حذف الفنان منها شيئًا أم لا، وكذلك من خلال استخدام لمبة خاصة بالتصوير تكشف عن أى إضافة تمت على العمل الفني، وما إذا كان اللون المستخدم فى اللوحة قديم أم حديث.

وأكد أن الشق المتعلق بخبرة الناقد هو الجزء الأهم فى مراحل فرز العمل الأصلي من المزور؛ خاصة وما إذا كانت دراسته عميقة للفنان صاحب العمل، وهو ما يدفع بالكشف عن مستوى أعماله فى كل مرحلة من مراحله، واتجاه فرشة الفنان فى كل مراحله من مراحل عمله، وكذلك خبرته في الكشف عن توقيع الفنان في كل مرحله من مراحل عمله، وهي كلها عوامل تكشف عن فرز لوحة فنية أصلية من المزيفة.

د خالد هنو بيكار محمود سعيد سرقة وتزوير الأعمال الفنية أتيليه الإسكندرية

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

مأساة في عزبة رستم.. شاب يقتل أسرته ويشعل النيران في جثثهم بالغربية

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟