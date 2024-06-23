الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع رئيس محكمة في تصادم 4 سيارات بطريق السويس

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى رئيس بمحكمة باستئناف القاهرة مصرعه وأصيب آخر في تصادم 4 سيارات ملاكي على طريق السويس الصحراوي.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا بتصادم 4 سيارات ملاكي على طريق السويس اتجاه مصر الجديدة بجوار بنزينة شيل أوت جاردينيا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالفحص، تبين مصرع إيهاب.ي.س، 46 عاما، مستشار نائب بمحاكم الاستئناف بوزراة العدل، وإصابة آخر، نتيجة حادث تصادم 4 سيارات ملاكي، وعلى الفور جرى نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حبس مصرع رئيس بمحكمة استئناف طريق السويس

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