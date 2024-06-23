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لاستلام الفيزا.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر يوليو 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تواصل وحدات ومديريات التضامن الاجتماعي استقبال طلبات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة والمطلقات والأيتام في جميع المحافظات، لفحصها وإدراج المستحقين منهم ضمن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر يوليو 2024 ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق لصرف المعاش.

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر يوليو 2024

وتوضح "الدستور" خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر يوليو 2024 المدرجين ضمن قائمة المشتركين والمستحقين لصرف معاش الدعم النقدي الشهري، بعد قبول طلبات الاشتراك في البرنامج.

  • وتبدأ أولى خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر يوليو 2024 بتسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • وبعد الدخول إلى الموقع يتم اختيار أيقونة تكافل وكرامة.
  • وفي الخطوة التالية يلزم تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للشخص المتقدم بطلب صرف المعاش.
  • تحديد الشهر المراد الاستعلام عن رصيده واستحقاقه.
  • إدخال رقم التليفون المحمول الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.
  • الضغط على كلمة «استعلام».
  • الانتظار ثواني لتظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمستفيد

تقديم موعد صرف "تكافل وكرامة" بمناسبة عيد الأضحى

طريقة الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة 

وتعتمد وزارة التضامن الاجتماعي على التسجيل اليدوي لاستقبال طلبات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة عبر وحدات الشئون الاجتماعية التابع إليها المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم النقدي.

ويتم تسجيل طلبات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة داخل الوحدات مع تقديم المستندات التالية وفقا لكل حالة:- 

  • صورة من بطاقة الرقم القومي للمواطن الراغب في الاشتراك في تكافل وكرامة وأعمارهم أكبر 18 سنة.
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • بالنسبة للأطفال من عمر 6 إلى 18 سنة، يتم تقديم قيد مدرسي أو قيد طالب للمقيدين جامعيًا.
  • بالنسبة لحالات المرض المزمن والإعاقة يتم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.
  • صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.
  • صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • بالنسبة للأطفال الأيتام يتم تقديم صورة إقرار الوصاية.
  • بالنسبة لحالات سجن الأب أو الأم يتم تقديم صورة شهادة السجن.

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