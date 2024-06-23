الأحد 23 يونيو 2024
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محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد والدته: كل سنة وحضرتك طيبة

محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز

حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على الاحتفال بعيد ميلاد والدته على طريقته الخاصة، حيث اعتاد على مشاركة جمهوره تفاصيل حياته الفنية واليومية والمناسبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك “محمد” صورة له برفقة والدته، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلا: “النهاردة موعدنا مع تاريخ جديد وتاريخ خاص ٢٣ يونيو عيد ميلاد أمى، كل سنة وحضرتك طيبة وبخير وفى أحسن حال ربنا يخليكى لينا ودايماً منورانا إن شاء الله”.

وتابع: “هنا يحضرنى سؤال (العائلة كلها محتلة شهر يونيو أبويا ٤ وأخويا ١٤ وأمى ٢٣، ليه سايبنى أنا فى أغسطس لوحدى؟ (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)”.

 

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