الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024،  من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث يؤدى حاليًا  طلاب الثانوية العامة بفرعيها علمى وأدبى امتحانات نهاية العام.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2024، بجدول الامتحانات، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحًا حسب جدول الامتحانات وترتيب المواد، حيث أن بعض المواد تكون مدة وزمن الامتحان 3 ساعات وبعضها ساعتين.

نموذج امتحان الألماني ثانوية عامة 2023.. المراجعة النهائية الثانوية العامة 2024

وبدأت امتحانات الثانوية العامة 2024 الإثنين 10 يونيو الحالى  بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، و12 يونيو الاقتصاد والإحصاء، وحصل  الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024، وقاموا بأداء امتحان اللغة العربية 22 يونيو، وذلك يوم أمس، ومن المنتظر أن تنتهى امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب الجدول الذي وضعته الوزارة يوم 20 يوليو، وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة كالتالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات مواد لا تضاف للمجموع نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2024.
ـ 10 يونيو 

امتحان مادتي الدين والتربيةىالوطنية لجميع الشعب.

ـ 12 يونيو

امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء لجميع الشعب.

إجازة عيد الأضحى لجميع الشعب بالثانوية العامة:

ـ إجازة بجدول الامتحان من يوم 15 حتى 20 يونيو.

ـ 22 يونيو
امتحان اللغة العربية لجميع الشعب علمى بفرعيها وكذلك الشعبة الأدبية.

ـ 25 يونيو

اللغة الثانية. لجميع الشُعب العلمي بفرعيها وكذلك الشعبة الأدبية. 
ـ 29 يونيو

لامتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية (علمي رياضة_علمي علوم) وامتحان مادة  التاريخ الشعبة الأدبية.

ـ 2 يوليو

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب.

ـ 6 يوليو 
امتحان مادة الكيمياء لعلمي رياضة وعلى علوم، وامتحان مادة  الجغرافيا الشعبة الأدبية.

ـ 10 يوليو 
امتحان مادة الجيولوجيا  لعلمي علوم ومادة الجبر والهندسة لطلاب علمي رياضة ومادة  وعلم النفس، لطلاب الشعبة الأدبية.

ـ 13 يوليو:
امتحان مادة التفاضل والتكامل، لشعبة علمي رياضة.

ـ 17 يوليو 2024:

امتحان مادة الأحياء لعلمي علوم ومادة والاستاتيكا لطلاب علمي رياضة وامتحان مادة الفلسفة ومنطق لطلاب أدبي.

ـ 20 يوليو 2024
امتحان مادة الديناميكا لعلمي رياضة.

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