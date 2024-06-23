الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطولة الكروكيه.. وزير الرياضة يكرم لاعبى المنتخب بعد نتائجهم فى أستراليا (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تكريم بعثة الاتحاد المصري للكوركية الذين حققوا نتائج مميزة خلال مشاركتهم ببطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين في نسخة العام الماضي التي أقيمت في أستراليا بمشاركة 9 دول.

وكرم وزير الرياضة كلا من أحمد محمد المهدي الفائز بلقب بطولة العالم للجولف كروكية، واللاعب عمر صلاح فهمي الفائز بالمركز الثالث، واللاعب ياسر فتحي محمود إبراهيم صاحب المركز الثامن بحضور د. محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكية.

في هذا الشأن، أعرب وزير الشباب والرياضة، عن فخره واعتزازه بالأداء المتميز للبعثة المصرية للكروكية فوق الخمسين في بطولة العالم وتحقيق اللقب، مؤكدًا على أهمية دعم اللعبة ونشرها وتشجيع الشباب المصري على ممارستها وتحقيق النجاحات على المستوى القاري والعالمي.

وأشار وزير الرياضة، أنه وجه بإنشاء عدد من الملاعب لممارسة الكروكيه في المنشآت الشبابية الجديدة، والعمل على توفير بيئة ملائمة لتطور اللعبة وتشجيع الشباب على اتخاذها كهواية ومسار رياضي.

من جانبة قدم محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكية، الشكر والتقدير إلى د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الدعم المتواصل للعبة الجولف كروكية، والذي أسهم في تطوير اللعبة بشكل متسارع خلال الفترة الماضية حتى الوصول إلى منصات التتويج العالمية، مشيرًا أن الاتحاد يمتلك الآن  6 لاعبين من بين أفضل 10 لاعبين مصنفين على مستوى العالم، مما يؤكد التفوق العالمي للفريق المصري في هذه الرياضة، ويعكس التزام الاتحاد بتطوير المواهب وتحقيق النجاحات.

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أشار الدكتور أشرف صبحى وزارة الشباب والرياضة اتحاد الكروكية بعثة اتحاد الكروكي

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