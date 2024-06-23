منير أديب: الفوضى تؤدي لوجود الجماعات الإرهابية

كشف منير أديب الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، عن أثر التنظيمات الإرهابية في اتساع بؤر التوتر، ومخاطر التصعيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الفوضى تؤدي لوجود الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن الجماعات المتطرفة حركات متأسلمة أو إسلامية، فهي تتخذ من الإسلام شكلا وصيغة لكنها ليست لها علاقة بالإسلام شكلا ومضمونا، بل إنها أكثر الحركات والتنظيمات التي أضرت بالإسلام منذ البعثة المحمدية.

وتابع: "لا تختلف جماعة الإخوان الإرهابية وكل التنظيمات المتطرفة على كل الحركات المتطرفة التي ظهرت منذ السيرة النبوية مثل الخوارج".