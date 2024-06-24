الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل امتحانها.. ورقة مفاهيم اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2024

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024 للمواد الأساسية يوم السبت الماضي 22 يونيو حسب جدول امتحانات الثانوية العامة الذي قامت بوضعه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

ورقة مفاهيم اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2024

ويبحث الكثير من الطلاب عن ورقة مفاهيم اللغة الأجنبية الثانية المقررة عليهم يوم الثلاثاء القادم والتي اتاحتها الوزارة لتساعدهم على فهم اللغة وأداء الامتحان بكل سهولة.

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امتحانات الثانوية العامة 2024.. توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية

وتستعرض الدستور في التقرير التالي رابط ورقة مفاهيم امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

ويمكن الاطلاع على ورقة مفاهيم اللغة الأجنبية للثانوية العامة "اللغة الفرنسية" للعام الدراسي الحالي 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا).

موعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2024

وحسب جدول امتحان الثانوية العامة 2024 يأتي موعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الفرنسية'' للصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2024  يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، ويبدأ من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين لينتهي في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا.

ورقة مفاهيم اللغة الايطالية 2024 للثانوية العامة 

رابط تحميل مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2024 pdf

رابط تحميل مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2024 pdf لجميع المواد

تحميل ورقة مفاهيم الصف الثالث الثانوي علمي علوم 2024 pdf

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي العام للفصل الدراسي الحالي 2023/ 2024

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024:
مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024:
للشعبة العلمية مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.
للشعبة الأدبية مادة التاريخ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024:  
مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024: 
للشعبة العلمي مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.
للشعبة الأدبي مادة الجغرافيا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024:
للشعبة علمي علوم مادة الجيولوجيا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

للشعبة علمي رياضة مادة الجبر والهندسة الفراغية  من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11  صباحا.

للشعبة الادبية مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024: 
للشعبة علمي رياضة مادة  التفاضل والتكامل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024: 
للشعبة العلمي علوم  مادة الأحياء  من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

للشعبة العلمي رياضة مادة الاستاتيكا  من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا.

للشعبة الادبية مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024:
للشعبة علمي رياضة مادة الديناميكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11.

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