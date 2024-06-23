الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقوبات تنتظر نادى الزمالك فى حال انسحابه من الدورى المصرى

ثروت سويلم
ثروت سويلم

حذر ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، من انسحاب نادي الزمالك، معربا عن استغرابه من نية نادي الزمالك الانسحاب من مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الدوري.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على  قناة "الحدث اليوم": "ما ينفعش واحنا في أواخر الدوري ونيجي نعمل مشكلة، إزاي وإحنا في الجمهورية الجديدة يجي الزمالك ويقول مش هلعب قدام الأهلي".

وأضاف: "اللائحة المادة 51 سيتم تطبيقها على نادي الزمالك، ما يؤكد خسارتهم نقاط عديدة، لرفضهم لعب المباريات السابقة، وهو الأمر الذي يدخل نادي الزمالك في نفق مظلم، وهبوطهم للدرجة الرابعة".

وتابع: "أثق أن مسئولي نادي الزمالك مش هيوصلونا للانسحاب من مباراة القمة، وأؤكد أن نادي الزمالك هيدخل في نفق صعب الخروج منه حال استمرار الأبيض في ملف الانسحاب من مباريات الدوري وتطبيق العقوبات عليه".
 

نادي الزمالك الاهلى الدوري عقوبات الزمالك اللائحة

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