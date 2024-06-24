الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال أيام.. الشعلة الأوليمبية تمر بمحافظة دمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط

استقبل اليوم الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، بمكتبه، اللجنة التنسيقية للجمعية الكشفية البحرية بدمياط للإعداد لاستقبال شعلة المؤتمر العالمى للكشافة في دورته 43 والذي تستضيفه مصر خلال شهر أغسطس. القادم.

يذكر أن مسار الشعلة سيمر بمحافظة دمياط يوم 7/2، بمشاركة اللجنة التنسيقية للجمعيات الكشفية بدمياط والفرق الكشفية والجوالة بمراكز الشباب.

وأشار دكتور وليد الشاذلي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، إلى أن تنظيم المؤتمر الكشفي العالمى في دورته 43 بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة هو رسالة واضحة تؤكد أهمية دور وزارة الشباب والرياضة في دعم الحركة الكشفية المصرية، وإيمان راسخ بدور الشباب في بناء الأمم مع تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين.

كما أعلن الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، أنه تم استئناف أنشطة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة تنس الطاولة " براعم " بدمياط الجديدة، حيث تحرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضي "الإدارة العامة للموهبة الرياضية" بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط للاهتمام بجميع جوانب لاعبي تنس الطاولة براعم بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

كما تم استئناف أنشطة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة المصارعة ناشئين بالساحة، وتستمر فعاليات  أنشطة وبرامج المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة تنس الطاولة لمرحلة ( البراعم ) بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة بإدارة شباب كفر البطيخ للوقوف على آخر المستجدات لمرحلة البراعم ومتابعة سير العمل خلال الفترة القادمة.

ويهدف المشروع لإعداد أبطال أولمبيين يمثلوا مصر في المحافل الدولية،  ونشر الوعي بالثقافة الرياضية وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ورفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين، واستثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة، وإشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة إيجابية، وتوثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة.

دمياط أحداث دمياط - مديريات الشباب والرياضة إدارات الشباب والرياضة

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