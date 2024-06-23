"الأرض المحروقة".. كيف أخرج الاحتلال 75% من الأراضى الزراعية بغزة عن الخدمة؟

في قلب قطاع غزة، حيث كانت الحقول الخضراء تمتد على مد البصر، تحولت الأراضي الزراعية إلى مشهد من الخراب والدمار، وأصبح كل شيء مجرد ذكرى، فالعدو الصهيوني، في هجومه المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، أخرج أكثر من 75% من هذه الأراضي عن الخدمة، في محاولة لعزلها وضمها بالقوة أو تدميرها وتجريفها.

في هذا المشهد الكئيب، تتجلى مأساة السكان الذين يعتمدون على هذه الأراضي كمصدر رئيسي للغذاء، وكان أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هذا التدمير المنهجي يهدف إلى تجويع السكان واستخدام التجويع كسلاح حرب.

منذ بدء الهجوم، عملت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تدمير واسع النطاق للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي، مما جعل أمر نجاتهم مرهونًا بالقرار الصهيوني بإدخال أو منع إدخال المساعدات الإنسانية.

تدمير ممنهج

القوات الإسرائيلية جرفت ودمرت جميع الأراضي الزراعية على امتداد السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله بعمق يصل إلى قرابة 2 كيلومتر، مما أخرج ما يقارب من 96 كيلومتر مربع من الخدمة، في محاولة لضمها بالقوة بما يخالف قواعد القانون الدولي.

الأراضي التي كانت تمثل الجزء الأكبر من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، تعرضت للتدمير بشكل شبه كامل، كما أن الأراضي خارج هذه المنطقة العازلة لم تسلم أيضًا من التدمير، حيث طال القصف الجوي والمدفعي ما لا يقل عن 34 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الزراعية والشوارع التي تخدمها، ليصل إجمالي الأراضي المدمرة إلى 36.9%، وهي تمثل أكثر من 75% من المساحة المخصصة للزراعة في قطاع غزة.

جريمة حرب مستمرة

في منطقة "المواصي" غربي خان يونس، التي تأوي مئات الآلاف من النازحين قسرًا، تبقى مساحات محدودة جدًا للزراعة، كما وثقت فرق المرصد الميدانية تعمد جيش الاحتلال قتل العديد من المزارعين خلال عملهم أو محاولتهم الوصول إلى أراضيهم ومزارعهم، فضلًا عن تدمير آلاف المزارع والدفيئات الزراعية وآبار المياه وخزاناتها ومخازن المعدات الزراعية.

وقتل جيش الاحتلال عدد من الصيادين ودمرت مرافئ الصيد وغالبية قوارب الصيد منذ بداية الهجوم، مما يدلل على أنها عملت عن عمد لتدمير مقومات الحياة والبقاء دون أي ضرورة.

هذه الجريمة المستمرة سيكون لها أثر طويل الأمد على توفير الغذاء الصحي المناسب لنحو 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، محذرًا بأن الآثار ستبقى لعدة سنوات قادمة حتى بعد وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي.